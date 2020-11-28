В Омске открыт новый детский сад

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Четвертое в этом году учреждение для дошкольников, возведенное в рамках реализации национального проекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», приняло юных омичей

Третий корпус «Центра развития ребенка — детского сада № 65» открыли на левобережье Омска. Открытие нового здания детского сада позволит существенно снизить потребность микрорайона Кировского административного округа города Омска в услугах дошкольного образования, обеспечит создание дополнительных постоянных 52 рабочих места.

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Заведующая Центром развития ребенка — детским садом № 65 Ирина Коломацкая провела для гостей экскурсию по зданию садика, где все подчинено одной цели — ребёнку должно быть уютно. Построенное трехэтажное здание детского сада имеет современное архитектурное решение. Для воспитанников созданы комфортные условия пребывания: уютные спальные и групповые комнаты, интересные конструкции детской ростовой мебели, разнообразный игровой, дидактический материал. В приемной установлены удобные шкафчики для одежды. Все оборудование выполнено в яркой цветовой гамме. Спортивный зал помимо традиционного наполнения оборудован мини-скалодромом, а для музыкального зала приобретены комплект звуковой аппаратуры, светоустановка, детские и взрослые театральные костюмы.

Особенность нового детского сада — его смогут посещать дети с особыми возможностями здоровья. Для этих ребят оборудован просторный этаж, приобретен специальный дидактический материал. В штат приняли педагога-дефектолога. А в комнате психологической разгрузки дети смогут получить эмоциональную разрядку, играя в интерактивной песочнице.

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