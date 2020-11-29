Челябинская компания запустила в производство новую пожарную высотную технику на шасси КАМАЗ

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Как сообщила пресс-служба компании «Приоритет» (компания является российским производителем пожарной техники с непрерывным циклом производства, расположенного в городе Миасс), в марте 2020 года в адрес «Норильсктрансгаз» была поставлена новая модель автолестницы АЛ-52 на шасси КАМАЗ-6520, которая была запущена компанией «Приоритет» в начале этого года в серийное производство.

© prioritetmiass.ru

Рабочая высота выдвижной автолестницы, которая может вращаться на 360 градусов, составляет 52 метра, а грузоподъемность на максимальную высоту — не менее 200 кг.

В настоящий момент компания освоила выпуск семи моделей пожарных лестниц на шасси КАМАЗ 43118, КАМАЗ-6520, УРАЛ-4320.

Также компания выпускает пожарные автоцистерны, автомобили тушения компрессорной пеной, автомобили комбинированного тушения, пожарно-спасательные автомобили, насосно-рукавные комплексы, аэродромные пожарные автомобили, малые пожарные автомобили, специальные автомобили, топливозаправочную технику и специализированные автоцистерны на шасси КАМАЗ, УРАЛ, ГАЗ, ИВЕКО, а также мотопомпы и пожарные насосы.

На данный момент компания выпускает 500 модификаций автотехники, а также экспортирует свою продукцию в 25 стран мира.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/iHlU553WdGg