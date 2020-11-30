Два поисково-спасательных катера вошли в состав вспомогательных сил ТОФ

https://topwar.ru/uploads/posts/2020-11/1606715880_1602244289_tof.jpg © topwar.ru

Два катера поисково-спасательного обеспечения проекта 23040 официально вошли в состав вспомогательных сил Тихоокеанского флота. Как сообщает пресс-служба Минобороны, в Петропавловске-Камчатском прошла торжественная церемония поднятия флагов поисково-спасательной службы на новейших рейдовых водолазных катерах.

В Петропавловске-Камчатском состоялась торжественная церемония подъема флагов поисково-спасательной службы на двух современных рейдовых водолазных катерах проекта 23040 — говорится в сообщении.

Катера были доставлены на Камчатку в августе этого года Северным морским путем и после расконсервации приступили к прохождению госиспытаний, которые были закончены в первой декаде октября. Тогда же был подписан акт государственной приемки рейдовых катеров «РВК-1324» «Александр Шеремет» и «РВК-1264».

Полное водоизмещение катеров проекта 23040 — около 118 тонн, длина корпуса — 28,09 метра, ширина — 5,56 метра, осадка — 1,5 метра. Скорость — около 13,7 узла. Экипаж — три человека, а также водолазная группа из пяти человек. Имеют высокую энерговооруженность и ледовый класс, что позволяет им уверенно работать на внешних рейдах и за их пределами на удалении от мест базирования до 50 миль. Катер представляет собой дальнейшее развитие серии проекта А160, а также водолазного катера проекта ZT28D «Пеликан».Водолазные катера проекта 23040 способны проводить водолазные работы на глубинах до 60 метров при волнении моря до 3 баллов, а также поисковые работы при помощи малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора. Кроме того, катера могут эффективно тушить пожары на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 метров, откачивать воду с аварийного корабля и обеспечивать подачу электропитания на корабль или судно, обесточенное в результате аварии.