В Курской области собран рекордный урожай зерна

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В Курской области собрано 6 млн тонн зерна. Это лучший результат в истории области.

Урожайность зерновых в этом году в регионе тоже самая высокая за всё время, она составила 58,5 центнеров с гектара. По этому показателю Курская область лидирует в Центральном федеральном округе.

Самая урожайная колосовая культура — пшеница: озимая дала в среднем 58 центнеров с гектара, яровая — более 51 центнера с гектара. Это тоже рекордные показатели.

Земледельцами области намолочено около 1,5 млн тонн кукурузного зерна со средней урожайностью 80 центнеров с гектара.

По урожайности зерновых в лидерах четыре района: Пристенский, Суджанский, Кореневский и Обоянский — 70 центнеров с гектара. Из аграрных хозяйств лучшие результаты показали в Рыльском районе СПК «Русь» (89 центнеров с гектара), ООО «Знаменское» (83 центнера с гектара), Кореневского — АО «Толпино» (81 центнер с гектара), ООО «Кремяное» (78 центнеров с гектара), в Суджанском районе — «Агропромышленный альянс «Юг» (83 центнера с гектара).