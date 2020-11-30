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Агропром и пищевая промышленность

В Курской области собран рекордный урожай зерна

 © kpravda.ru

В Курской области собрано 6 млн тонн зерна. Это лучший результат в истории области.

Урожайность зерновых в этом году в регионе тоже самая высокая за всё время, она составила 58,5 центнеров с гектара. По этому показателю Курская область лидирует в Центральном федеральном округе.

Самая урожайная колосовая культура — пшеница: озимая дала в среднем 58 центнеров с гектара, яровая — более 51 центнера с гектара. Это тоже рекордные показатели.

Земледельцами области намолочено около 1,5 млн тонн кукурузного зерна со средней урожайностью 80 центнеров с гектара.

По урожайности зерновых в лидерах четыре района: Пристенский, Суджанский, Кореневский и Обоянский — 70 центнеров с гектара. Из аграрных хозяйств лучшие результаты показали в Рыльском районе СПК «Русь» (89 центнеров с гектара), ООО «Знаменское» (83 центнера с гектара), Кореневского — АО «Толпино» (81 центнер с гектара), ООО «Кремяное» (78 центнеров с гектара), в Суджанском районе — «Агропромышленный альянс «Юг» (83 центнера с гектара).
Источник: https://www.zol.ru/n/325e2

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урожай, Курская область, сельское хозяйство
  • Clausson Clausson
    30.11.2019:33:49

    Урожайность зерновых в этом году …составила 58,5 центнеров с гектара.

    Очень достойно для Курской области.

    #1216916
  • user78 user78
    30.11.2019:56:33

    Как сообщает «Центр Агроаналитики» со ссылкой на оперативные данные ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 30 ноября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 46 353 тыс. га (98,9% к площади уборки, в 2019 году — 45 153,7 тыс. га). Намолочено 137803,1 тыс. т зерна (в 2019 году — 125 963,5 тыс. т) при урожайности 29,7 ц/га (27,9 ц/га в 2019 году). Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 28 896 тыс. га, намолочено 88138,7 тыс. т (+10 240,1 тыс. т к прошлому году) зерна, при урожайности 30,5 ц/га.

    Сев озимых зерновых культур проведен на площади 19 292,2 тыс. га (в 2019 году — 18 203,5 тыс. га).

          

    Отредактировано: user78~19:57 30.11.20
    #1216918
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