Первый в России низкопольный узкоколейный трамвай отправился на тестовую эксплуатацию в Калининград

© pk-ts.org

На Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого (входит в «ПК Транспортные системы») в Санкт-Петербурге состоялась презентация новой модели трамвая «Корсар» для потенциальных заказчиков.

«Корсар» подойдет для таких российских городов, как Калининград, Пятигорск и Евпатория, а также для ряда городов Европы, и вобрал в себя лучшие разработки «ПК Транспортные системы», которые реализованы в других производимых компанией трамваях. Первым городом, который испытает новый трамвай, станет Калининград. Во время презентации была достигнута договоренность о прохождении «тест-драйва» на улицах столицы самого западного региона России.

Это первый в России полностью низкопольный двухсекционный трамвай, предназначенный для узкоколейных путей, ширина которых составляет 1000 мм.При создании трамвая были применены новейшие технологии приводного механизма. Впервые в отечественном вагоностроении интерьер выполнен из алюминиевых сплавов, что делает эту модель самой пожаробезопасной и износостойкой в своем сегменте. Низкопольность не только обеспечивает доступность этого вида транспорта для маломобильных граждан, но и повышает плавность хода, снижает шум при движении. Особое внимание уделено комфортабельности перевозки пассажиров: удобные сидения, система климат-контроль, информационные экраны, интерьер с применением алюминиевых сплавов.

© pk-ts.org

© pk-ts.org

© pk-ts.org

«Мы создали абсолютно новый продукт, не имеющий аналогов на российском рынке, — комментирует президент „ПК Транспортные системы“ Феликс Винокур. — Полностью низкопольных трамваев для узкоколейных трамвайных путей, ширина которых всего один метр, в России еще не делает никто. Приятно, что руководство Калининградской области согласилось протестировать наш инновационный трамвай в столице своего региона. Уверен, что жители города влюбятся в его стильный и современный внешний вид, оценят качество интерьера, а также испытают истинный комфорт от поездок по городу, изменив свои представления, каким должен быть городской электротранспорт».

Феликс Винокур подчеркнул, что использование алюминиевых сплавов в обустройстве интерьера делает новый трамвай самым пожаробезопасным в своем сегменте, а также износостойким. В салон интегрирована улучшенная система климат-контроля, установлены усовершенствованные мультимедийные комплексы, USB-розетки и Wi-Fi роутеры. Его стопроцентная низкопольность позволит ускорить пассажирообмен и сделать вагон более комфортным и доступным для маломобильных граждан.В трамвае предусмотрено 29 сидячих мест. Максимальная пассажировместимость — 177 человек. Запас автономного хода — 1000 метров. «Корсар» оборудован системой пассивной безопасности, снижающей риски травмирования пассажиров и водителя, а также защищающей основные конструкции вагона в случае аварийного столкновения.

Кабина водителя обладает максимальной обзорностью и эргономичностью, здесь также установлена наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Кроме этого, трамвай обладает низким удельным энергопотреблением на тягу, что позволит снизить расходы на электроэнергию эксплуатирующей организации.

В новом трамвае используется другая собственная разработка «ПК Транспортные системы» — уникальная тележка для узкой колеи трамвайного пути шириной 1000 мм, которая позволяет добиться максимально возможного широкого прохода в надтележечных зонах. Технология двухступенчатого подрессоривания с резино-металлическими элементами и винтовыми пружинами позволяет снизить износ рельсов. Подвагонное оборудование от попадания воды и грязи защищают установленные над бандажами колес специальные кожухи.

Тяговые двигатели и редукторы вынесены из межколёсного пространства, чтобы обеспечить свободный проход пассажиров вдоль всего низкопольного вагона.Во время презентации гости мероприятия смогли не только оценить качество внутренней отделки, производимых компанией «ПК Транспортные системы» трамваев, но и испытать комфорт от поездки на уже готовом вагоне по испытательному пути, а также принять участие в приемо-сдаточных испытаниях, в том числе в дождевальной камере переменного давления.

В августе кузов нового трамвая покрасили на Тверском механическом заводе электротранспорта (входит в ПК ТС) и отправился в Санкт-Петербург на Невский завод электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого для окончательной сборки (установки тележек, сидений, электрооборудования и обустройства интерьера), прохождения тестовых испытаний, обкатки и проверки всех систем. Серийный выпуск трамваев для узкоколейных путей шириной один метр в России не осуществляется с 1937 года. Первые попытки разработать отечественную узкоколейную трамвайную тележку предпринимались в 90-е годы, однако отсутствие более узкого кузова вагона не позволило решить проблему обновления узкоколейного подвижного состава в ряде городов страны.

Дополнительная информация: «Невский завод электрического транспорта»

Невский завод электрического транспорта открыт весной 2018 года. Площадка специализируется на сборке трамвайных вагонов, начиная с установки электрооборудования, заканчивая проведением пусконаладочных работ, с использованием инновационных технологий. С 1 мая 2018 года на Обособленное подразделение «Невский завод электрического транспорта» «ПК Транспортные системы» выпущено более 250 трамвайных вагонов разного класса. Мощности завода позволяют выпускать до 350 единиц подвижного состава ежегодно.В настоящий момент на «Невском заводе электрического транспорта» осуществляется сборка трамвайных вагонов модели 71-911ЕМ «Львенок» для Ульяновска, Ижевска и Перми, а также сборка троллейбусов «Адмирал» для Санкт-Петербурга. Также на заводе ведется финальная сборка другой инновационной модели — первого в России трамвая, кузов которого изготовлен из алюминия, под названием «Витязь-Ленинград».

https://pk-ts.org/sobytiya1/pervyj-v-rossii-polnostyu-nizkopolnyj-i-prednaznachennyj-dlya-uzkokolejnyh-putej-tramvaj-korsar-otpravitsya-na-testovuyu-eksplua/