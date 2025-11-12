С 12 ноября начал работу первый Московский трамвайный диаметр Т1 от Метрогородка до метро «Университет».

Т1 открывает город и соединяет всё: 13 районов Москвы с востока на юго-запад, 4 центральных ж/д вокзала и 24 станции метро, МЦК и МЦД.

Протяжённость маршрута Т1 составляет 27 км — это самый длинный городской диаметральный трамвайный маршрут в мире.

Трамваи курсируют от Метрогородка через метро «Бульвар Рокоссовского», «Преображенская площадь», «Сокольники», МЦД Митьково, метро «Красносельская», «Комсомольская», МЦД Площадь трёх вокзалов, метро «Чистые пруды», «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Павелецкая», Павелецкий вокзал, Серпуховскую Заставу (метро «Тульская»), метро «Ленинский проспект» и Ломоносовский проспект (метро «Вавиловская») до метро «Университет».

На маршруте работают первые в России трамваи «Львёнок-Москва» с автономным ходом, они проезжают участок протяжённостью 2,1 км по проспекту Академика Сахарова без подключения к контактной сети.

Маршрут 90 больше не работает, все трамваи ходят по новому продлённому маршруту Т1.