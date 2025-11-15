В Москве запустили первый полностью беспилотный трамвай
Первый в России полностью беспилотный трамвай запустили в московском районе Строгино, он регулярно курсирует с пассажирами по маршруту № 10, сообщили в департаменте транспорта столицы.
Инновационный транспорт уже проехал более 18 тысяч километров с учетом испытаний и перевез около 40 тысяч пассажиров. За время поездок он ни разу не нарушил ПДД.
В дептрансе уточнили, что в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления. Он наблюдает за движением и не вмешивается в работу систем. Это действующие требования законодательства.
