Первый в России полностью беспилотный трамвай запустили в московском районе Строгино, он регулярно курсирует с пассажирами по маршруту № 10, сообщили в департаменте транспорта столицы.

Инновационный транспорт уже проехал более 18 тысяч километров с учетом испытаний и перевез около 40 тысяч пассажиров. За время поездок он ни разу не нарушил ПДД.

В дептрансе уточнили, что в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления. Он наблюдает за движением и не вмешивается в работу систем. Это действующие требования законодательства.