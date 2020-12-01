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Транспорт и логистика

«ПК Транспортные системы» отправила в Ижевск шесть трамваев «Львенок»

https://izhevskinfo.ru/pictures/news/90520.jpghttps://izhevskinfo.ru/pictures/news/90520.jpg © izhevskinfo.ru

Разработчик и производитель современного городского электротранспорта «ПК Транспортные системы» отправил в Ижевск первые шесть односекционных полностью низкопольных трамваев 71-911 ЕМ «Львенок». Оставшиеся восемь единиц техники будут переданы заказчику до 8 декабря 2020 года. Планируется, что новые трамваи будут ездить по маршруту № 10. Он является самым востребованным в городе. Напомним, что 19 ноября «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) выиграла конкурс на поставку МУП «ИжГорЭлектротранс» 16 полностью низкопольных односекционных трамваев. Контракт на производство подвижного состава ГТЛК заключила с «ПК Транспортные системы».

Обновление трамвайного парка столицы Удмуртии происходит за счет участия в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). 60% от суммы контракта субсидируется федеральным бюджетом, а 40% - на условиях лизинга и возмещаться из бюджета республики Удмуртия.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/121274

Транспортные системы, Львенок, 71-911 ЕМ, Ижевск
  • Нет аватара Инженер2015
    01.12.2012:02:01

    Рад что не пустили средства налогоплательщика на «типо российские» трамваи Чижик, а поддержали российский продукт

    #1216981
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