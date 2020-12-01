«ПК Транспортные системы» отправила в Ижевск шесть трамваев «Львенок»

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Разработчик и производитель современного городского электротранспорта «ПК Транспортные системы» отправил в Ижевск первые шесть односекционных полностью низкопольных трамваев 71-911 ЕМ «Львенок». Оставшиеся восемь единиц техники будут переданы заказчику до 8 декабря 2020 года. Планируется, что новые трамваи будут ездить по маршруту № 10. Он является самым востребованным в городе. Напомним, что 19 ноября «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) выиграла конкурс на поставку МУП «ИжГорЭлектротранс» 16 полностью низкопольных односекционных трамваев. Контракт на производство подвижного состава ГТЛК заключила с «ПК Транспортные системы».

Обновление трамвайного парка столицы Удмуртии происходит за счет участия в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). 60% от суммы контракта субсидируется федеральным бюджетом, а 40% - на условиях лизинга и возмещаться из бюджета республики Удмуртия.