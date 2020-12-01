ЗапСибНефтехим вышел на полную мощность

Этого события я ждал весь этот год. Впрочем, ЗапСибНефтехим работает уже достаточно давно — 1 322 553 тонны полимеров уже выпущено за 10 месяцев 2020 г. Но теперь он вышел на полную мощность.

ЗапСибНефтехим это гигантский проект, в который СИБУР вложил около 550 млрд рублей. Завод крупнейший в России и входит в топ-5 крупнейших производств полимеров в мире — 2 млн тонн в год (1,5 млн тонн полиэтилена и 500 тыс. тонн полипропилена).

ЗапСибНефтехим. Фото пресс-службы СИБУР © ЗапСибНефтехим. Фото пресс-службы СИБУР

Благодаря запуску только этого завода Россия вошла в Топ-10 мировых производителей полимеров. Кстати, представьте только: Россия — номер один в мире по добыче природного газа, из компонентов которого (а так же из побочных продуктов нефтедобычи) и производят полимеры, а по производству полимеров не входила даже в первый десяток стран. Вам не кажется что такая ситуация, мягко говоря, несправедлива? Так вот, ЗапСибНефтехим как раз и призван эту несправедливость исправить. Впрочем, это только начало, и за ним идут и другие проекты сравнимого масштаба.

Кстати, на заводе работает 1200 человек, но уже подсчитано, что каждое рабочее место на ЗСНХ создаёт 4,5 рабочих мест в смежных отраслях.

©Видео с youtube.com

ЗапСибНефтехим — это современнейшее перерабатывающее производство, то есть это то, о чём говорят давно — реализация концепции переработки ресурсов России на свой территории. Но кроме важнейшей функции переработки, этот гигантский проект как локомотив тянет за собой другие отрасли, включая машиностроение. Ведь более 1000 единиц оборудования, работающего на заводе, было произведено в России. Около 300 млрд рублей из всего объёма инвестиций, затраченных на строительство завода, остались в нашей стране.

Приоритетным рынком для ЗапСибНефтехима является Россия, до сих пор наша страна частично импортировала полимеры, а некоторые марки не производила вообще. Возможности ЗСНХ расширяют доступный отечественной промышленности спектр марок полимерной продукции. Теперь Россия не будет зависеть от импорта полимеров, завод СИБУРа сможет на 95% удовлетворить внутренние потребности страны.

Запуск завода это ещё и важнейший толчок для экономики Тюменской области. Так за 10 месяцев 2020 г. в категории «Обрабатывающие производства» рост промпроизводства составил 158,9%, а по производству химических веществ и химических продуктов рост — 270%. Налоговые поступления только в бюджет области от деятельности всего СИБУРа — 26 млрд в год, а для города Тобольска компания крупнейший работодатель и налогоплательщик.

При строительстве ЗСНХ были применены самые совершенные технологии, которые минимизируют вред окружающей среде. Например, эффективность пыле-газо-улавливающего оборудования — 99,9%, организована замкнутая система водоснабжения, без образования сточных вод. На заводе организован постоянный контроль воздуха и других экологических параметров.

ЗапСибНефтехим. Фото пресс-службы СИБУР © ЗапСибНефтехим. Фото пресс-службы СИБУР

ЗапСибНефтехим. Фото пресс-службы СИБУР

Вообще, нефтегазохимия — по определению работает на улучшение экологии. Ведь в качестве сырья «ЗапСибНефтехим» использует продукты газопереработки, которые производятся на заводах СИБУРа и его партнеров — нефтегазовых компаний — в Западной Сибири, на основе побочных продуктов нефтегазодобычи — попутного нефтяного газа и газоконденсата. СИБУР перерабатывает 23 млрд куб. м ПНГ. Сжигание нефтяниками такого объема ПНГ было бы эквивалентно выбросам парниковых газов от средней европейской страны, такой как Австрия.

Для того чтобы сомнений в экологичности производства не осталось, СИБУР организовал совместный проект с РАН «Экологическая тропа СИБУРа», высадив по соседству с заводом краснокнижные растения-биоиндикаторы. Проект подтверждает, что живая природа может сосуществовать в ближайшем соседстве с промышленными предприятиями СИБУРа без негативных последствий.

Но это только начало. Даже вхождение России в десятку мировых производителей полимеров это еще не тот результат которого достойна наша страна.

Новый гигантский завод вышел на полную мощность © ЗапСибНефтехим. Фото пресс-службы СИБУР

Мы, обладая громадными запасами нефти и газа, просто обязаны стать мировыми лидерами в производстве продуктов их переработки, включая и полимеры — это глобальная долгосрочная стратегия государства. Работа Запсибнефтехима уже в 2020 году по прогнозам даст около 15% от всего прироста несырьевого экспорта России. А дальше будет больше, ведь в России уже сейчас реализуется и планируется множество крупных проектов нефтегазохима, включая Амурский ГХК — другой гигантский проект, который строит СИБУР.

Так что запуск ЗапСибНфтехима это лишь промежуточный этап в этой глобальной стратегии нашей страны.