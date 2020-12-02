На «КуйбышевАзот» открылся цех серный кислоты

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2 декабря на «КуйбышевАзот» в г. Тольятти Самарской области запущен новый цех серной кислоты.

Годовая мощность нового производства составляет 140 тысяч тонн серной кислоты марки «К» и 360 тысяч тонн улучшенного олеума.

Получаемые продукты используются для производства капролактама и далее — для полиамидных волокон и нитей, инженерных пластиков и плёнок. Ввод в строй этих мощностей позволит закрепить лидерские позиции ПАО «КуйбышевАзот» в производстве капролактама и продуктов его переработки в России, СНГ и странах Восточной Европы.

Инвестиции в проект составляют 8.6 млрд рублей.

С запуском цеха создано 50 новых высококвалифицированных рабочих мест.

Особое внимание на новом производстве уделяется экологичности всех производственных процессов. В проекте использовано оборудование с оптимальными показателями по сырью, энергоресурсам и качеству получаемой продукции, с гарантией оптимально допустимых разрешенных выбросов, стоков и отходов, что позволяет в 3,5 раза снизить выбросы в атмосферу.

Строительство установки по производству серной кислоты обеспечит сырьевую безопасность и стабильную работу ПАО «КуйбышевАзот» по всей технологической цепочке импортозамещающей продукции. Реализация проекта повысит налоговые отчисления в бюджет и занятость в сфере высокотехнологичных рабочих мест. 45% конечной продукции «КуйбышевАзота» направляется на экспорт.

«КуйбышевАзот» — лидер по производству капролактама, полиамида, текстильных и технических нитей в России, СНГ и Восточной Европе, входит в десятку крупнейших предприятий азотной промышленности России.