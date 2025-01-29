В Тольятти запущено производство литий-ионных аккумуляторов для дронов

Производство литий-ионных аккумуляторов мощностью 20 МВт.ч/год для беспилотных авиационных систем (БАС) официально запущено в Тольятти Самарской области.

Цех по выпуску таких изделий открыт в научно-производственном центре БАС «Самара» (г. Тольятти). Он будет обеспечивать аккумуляторами дроны, а также станет «одним из ключевых R&D-центров по направлению электрохимии и материаловедения в стране.

Технологию производства АКБ разработала дочерняя компания «Транспорта будущего» — «ИНЭСИС».

Инвестиции в проект составили 1,3 млрд руб.

На предприятии расположено несколько технологических линий, в том числе цех производства литий-ионных аккумуляторов (первая в России линия для серийного производства аккумуляторов для БАС мощностью 18 МВт/ч / год (более 100 тыс. АКБ для дронов); участки монтажа SMD-плат, разработки и производства компонентов электрических двигателей, автоматизированной сборки электрических двигателей, лазерной резки, ЧПУ, стендовых испытаний компонентов, разработки и производства винтов и корпусных деталей, разработки и производства винтов и корпусных деталей, пластиковых комплектующих для БАС.

«Производство АКБ, запущенное сегодня в Тольятти, относится к опытно-серийному. Его главная цель — наработка опыта и приобретение компетенций в технологиях. При этом с точки зрения объема производства цех позволяет произвести более 100 тыс. аккумуляторов для образовательных дронов или более 8 тыс. АКБ для агродронов БАС С-80, которые получат отечественные аккумуляторы уже в этом году», — заявил гендиректор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко, которого цитирует пресс-служба.

Участок монтажа SMD-плат позволяет организовать производство российских полетных контроллеров, драйверов, БМС и других плат, необходимых для обеспечения безопасности полета беспилотных авиационных систем. В год здесь можно производить более 700 тысяч плат.

На участке лазерной резки изготовляются комплекты корпусов для малых дронов и детали комплектующих для роторных двигателей. Участок позволяет производить комплекты корпусов для FPV-дронов. На участке работает четыре оператора, и два человека занимаются галтовкой. Смена длится восемь часов, участок работает круглосуточно. Его производственная мощность — более 600 тысяч комплектов корпусов для дронов. Здесь используется российский авиационный алюминий.

Участок автоматизированной сборки электрических двигателей является одной из первых в России линий, способной производить до 1 миллиона двигателей для беспилотников в год. В час здесь собирается 60 двигателей.

Параллельно с созданием опытно-промышленного цеха в НПЦ «ИНЭСИС» работает над проектом строительства гигафабрики на 4 ГВт.ч/год — «чтобы полностью покрыть потребность в аккумуляторах для БАС в России», отметили в пресс-службе.

«Транспорт будущего» — российская группа компаний по разработке, производству, эксплуатации БАС. Основана в 2021 году.

НПЦ БАС «Самара» был учрежден «Транспортом будущего» совместно с фондом Национальной технологической инициативы и правительством Самарской области. На первом этапе развития центра задействовано более 20 га земли, 20 тыс. кв. м. офисных и производственных площадей, на которых расположено несколько технологических линий.

https://ria.ru/...2n67gw593422331

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