Благоустройство. Города и сёла
Обзор проектов, ранее не опубликованных на сайте
Преобразование г. Шаховская в Московской области
С 2019 года в Шаховской ведётся благоустройство центральной части города. Проект затронул весь центр города: рыночную и вокзальную площади, несколько скверов.
Благоустроенная рыночная площадь стала любимым местом для встреч и прогулок. Здесь у круглого здания ресторана появилось несколько видов похожих на грибы павильонов-навесов с лавками и меловыми досками. Вечерняя подсветка делает их яркими и разноцветными.
На вокзальной площади вся территория освобождена от автомобилей и появился плац для пешеходов с одной дорогой для проезда автобусов и служебного транспорта. На плацу завершен большой овальный навес, с отверстием по центру, что позволило высадить здесь зелень и деревья. Вокруг зеленого овала организованы места для сидения и ожидания.
В городе благоустроили пешеходные зоны в центральной части. Выполнены работы в Античном сквере. Здесь появился амфитеатр из габионов, новая дорожно-тропиночная сеть, велосипедная дорожка, выполнено устройство цветников и газонов, установлено новое уличное освещение. Вдоль улицы Комсомольской выполнили устройство тротуара.
Новые дорожки из плиточного покрытия, современное уличное освещение и газон украсили территорию сквера Молодоженов. Со стороны 1-ой Советской улицы появился мостик. Вдоль улицы Советской до пересечения ул. Шамонина выполненоустройство тротуара из плитки и велодорожка. Вдоль улицы Шамонина от пересечения 1-ой Советской улицы до скульптуры Колпица вымостили тротуар из гранитной плитки.
Парк комплекса «Олимпийский» в селе Тербуны Липецкой области преобразился в рамках нацпроекта
Парк для будущих олимпийцев появился в райцентре Тербуны. Он стал продолжением обустройства территории рядом с культурно-спортивным комплексом села на улице Мичурина.
Через всю территорию парка проложили универсальную прорезиненную дорожку в трёхцветном исполнении для занятий бегом, катания на скейтах и роликах, занятий велосипедным спортом. Для болельщиков установили трибуну. Прогулочную зону вымостили тротуарной плиткой, провели освещение, уложили газон, установили лавочки. На этом преображение территории рядом с культурно-спортивным комплексом «Олимпийский» не закончено. В следующем году начнётся второй этап благоустройства парка.
Реконструкция сквера Победы в Задонске Липецкой области завершилась
Завершена реконструкция сквера Победы в Задонске. Обновление затронуло всю его территорию — около 2 гектаров. Прогулочную зону вымостили тротуарной плиткой, провели новое освещение, системы музыкальной трансляции и речевого оповещения. Полностью преобразился центральный обелиск — монумент Победы: он стал более высоким, с декоративной подсветкой. Обновили у обелиска Вечный огонь, списки всех участников Великой Отечественной войны.
Всего в реконструкцию сквера вложено 20 млн рублей.
Реконструкция сквера проходила в год 75-летия Победы. Работы велись с мая. Для горожан это особое место. Великая Отечественная война унесла жизни почти семи тысяч жителей Задонска. Большинство погибли на фронтах. Летом 42-го город подвергался бомбардировкам. Мемориальный комплекс нынешнего парка был заложен в 60-е годы. Тогда здесь появился обелиск — строгая гранитная стела с красной звездой наверху. Спустя год у ее подножия зажгли Вечный огонь. Позже добавилась аллея Героев. Уже в 2000-е установлен один из самых известных памятников Задонска — жительнице города Марии Фроловой. Война отняла у неё восьмерых сыновей.
Сквер «Памяти и Славы» появился в Первомайске Нижегородской области
Новый сквер открылся на ул. Октябрьской в Первомайске. В ходе благоустройства на всей территории сквера установили современное освещение, лавочки и урны. Была высажена живая изгородь из кустарников, разбиты цветники и клумбы.
В сквере увековечили имена людей, внесших значительный вклад в историю и развитие г. Первомайск. Так, были установлены бюсты, посвященные Героям Советского Союза Сергею Астраханцеву и Федору Борискину, герою пограничнику Александру Корякову и полному кавалеру Ордена Славы Валентину Медведкину.
В скверах и на улицах Красноярска установили новые фонари
В Красноярске завершают капитальный ремонт и установку уличных и парковых фонарей.
Современное уличное освещение уже работает на 14 улицах города. Оно появилось благодаря программе капитального ремонта сетей. Специалисты установили или заменили опоры, кабели, лампы и светильники. Участки выбирали из реестра потребностей, который сформирован на основе обращений горожан, надзорных органов, муниципальных администраций и депутатов.
Каждый год реестр сокращается. Чтобы объект попал в него, сначала готовят проектную документацию, а затем включают его в ежегодный план капремонта и восстановления. За три года в городе капитально отремонтировали освещение на 45 улицах.
В этом году установили фонари на ул. Коломенской, 23 вдоль дорожки, которая ведет от ул. Мичурина до детской поликлиники № 4. Фонари появились на территории, прилегающей к гимназии № 15 в Ленинском районе, на нескольких улицах посёлка Торгашино и на участке, который ведет к гимназии на ул. Вавилова.
Также была освещена ул. Ястынская: оборудование начнёт работать к концу года. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» здесь установили светодиодные фонари, завели под землю кабели и провода, а сейчас завершается подключение.
Новые парковые фонари появляются в городе благодаря программе «Жилье и городская среда». Так на территории 19 городских зон отдыха освещение уже работает, в сквере на ул. Ботаническая работы завершаются. В сквере на ул. Железнодорожников, то там подрядчик готовит к запуску оборудование, а на Ярыгинской набережной фонари заработают после завершения благоустройства.
Два сообщения пришли из национального парка «Столбы» в Красноярском крае:
В национальном парке «Столбы» открылся обновлённый сервисный центр «Перевал»
Теперь он может похвастать детской площадкой и спортивным городком, установленным со всеми мерами безопасности.
На спортивной площадке есть воркаут-комплекс с турниками и тренажёрами, навес для занятия йогой, а также канаты и верёвки для тренировки ловкости. В детской зоне установлены качели и горки. Стоит отметить, что ранее на «Перевале» не было отдельного места для отдыха детей.
Восточный вход на Столбы открылся после реконструкции
В национальном парке «Столбы» открылся обновленный Восточный вход.
Для туристов предусмотрели визит-центр, раздевалки, комнату матери и ребенка, освещение, а также парковку на 114 мест.
Набережная в Отрадном Ленинградской области радует жителей и удивляет туристов
Новую прогулочную набережную в городе Отрадное в Ленинградской области построили в этом году на берегу Невы.
На Неве здесь тут нет островов, красивых мостов, гранитных набережных, проток и каналов как в Санкт-Петербурге. Река чистая и летом вполне себе пригодная для купания, если конечно температура воды +15-16 кого-то устроит.
Русло не слишком широкое, но глубокое судя по всему — пригодное для движения морских судов.Течение крайне мощное и на эту картину несущейся воды, можно смотреть вечно.
Два с половиной километра берега оборудовали детскими, спортивными и смотровыми площадками, прогулочными дорожками, лавочками.
Городской парк в Петровске Саратовской области
Благоустройство парка ведется поэтапно с 2018 года в рамках программы формирования комфортной городской среды.
В 2020 году по нацпроекту «Жильё и городская среда» был выполнен третий этап реконструкции парка. Практически завершен ремонт летнего кинотеатра, где будут идти киносеансы, обустроена концертная площадка для проведения массовых мероприятий. В летнем кинотеатре также планируется сделать детский уголок, установить столы для игры в настольный теннис.
В Артёме Приморского края открылся скейт-парк
Парк построен по просьбе жителей города. Ребята самостоятельно ходили и собирали подписи, они выбрали концепцию будущего парка, следили за его возведением, а после последнего удара стихии сами расчистили его от снега и наледи. В парке установили различные фигуры, которые позволяют кататься на скейт-бордах, велоcипедах BMX, кикскутерах.
Отличительной особенностью скейт-парка является памптрек, который в единственном виде есть на Дальнем Востоке.
«Здесь также есть аэрозона, стритзона и минирампа в конце фигуры. Я думаю, мы увидим здесь очень красивые трюки», — подчеркнул президента федерации экстремальных видов спорта Приморского края Денис Горбунов, добавив, что данный вид спорта сейчас набирает большую популярность среди молодежи, а в самой федерации состоит более двух тысяч человек. По его словам, райдеры постараются проводить один из этапов экстрим-фестиваля «Мосты» в новом парке.
Ушедшим солдатам
И напоследок небольшая зарисовка из деревни Полушкино Раменского района Московской области. Здесь по просьбе Совета ветеранов благоустроена аллея памяти жителям деревни, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник, конечно, небольшой, но симпатичный. Он установлен этим летом на территории Оздоровительного комплекса «Полушкино».
© Сергей Котенко/Сделано у нас
© Сергей Котенко/Сделано у нас
© Сергей Котенко/Сделано у нас
© Сергей Котенко/Сделано у нас
Сообщение подготовлено совместно с Human RS
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http://saratov....ativy_grazhdan/
https://deita.r.../article/486851
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