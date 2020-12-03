ВКС провели пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк

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В четверг, 3 декабря 2020 года, в 04 часа 14 минут с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с блоком космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи «Гонец-М» и разработанной в интересах Минобороны России служебной платформы наноразмерного космического аппарата «ЭРА-1», предназначенной для отработки перспективных микроприборов и микросистем ориентации и астронавигации.

Через две минуты после старта ракета-носитель «Союз-2» была взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Германа Титова Космических войск ВКС.

После выведения на орбиту космическому аппарату Минобороны России присвоен порядковый номер «Космос-2548», а спутники «Гонец-М» были переданы на управление заказчику, который будет управлять ими в процессе орбитального полета.

В расчетное время разгонный блок «Фрегат» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2» и спустя два часа успешно вывел космические аппараты на расчетную орбиту.

Специалисты Главного испытательного космического центра им. Германа Титова провели операции по сведению с орбиты разгонного блока «Фрегат».

Офицеры Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о выведенных на орбиту космических аппаратах, и приступили к анализу и обработке информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.