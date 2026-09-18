Космические войска запустили «Союз-2.1б» с Плесецка и вывели спутник на орбиту
С космодрома Плесецк боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.
Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли штатно. После старта ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.
Как рассказали в Госкорпорации Роскосмос, с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют штатно.
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