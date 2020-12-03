В Свердловской области открыли новый медцентр для борьбы с COVID-19

© img.znak.com

В здании медицинского центра есть приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии. В больнице оборудованы 60 коек, установлено высокотехнологичное медицинское оборудование, в том числе компьютерный томограф, УЗИ экспертного класса, аппараты ИВЛ с системой контроля жизненных параметров организма. Все профильные специалисты прошли обучение для работы на современном оборудовании.

© avatars.mds.yandex.net

Проект удалось реализовать с нуля за полгода. Строительство центра началось в мае 2020 года на средства компании «РУСАЛ». По проекту медицинский центр рассчитан на 33 койки с возможностью увеличения до 90. Предполагается, что на фоне эпидемии коронавируса в новый медцентр будут поступать пациенты с COVID-19. Стоимость объекта — 450 млн рублей.

© avatars.mds.yandex.net

Строительство медицинских центров было развернуто по итогам встреч Олега Дерипаски с руководителями регионов. Заказчиком проектов выступили местные министерства здравоохранения. А инвестором — «РУСАЛ». Сейчас строительство завершается в семи городах присутствия компании: в Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Тайшете и Саяногорске. На эти цели компания выделила 3,5 млрд рублей. После открытия медцентры будут ориентированы на борьбу с коронавирусом. После стабилизации обстановки их профиль изменится на диагностику для отделений пульмонологии, кардиологии, неврологии и реабилитации.

© img.znak.com

© avatars.mds.yandex.net

https://ura-new...cles/1036281376

https://ura-new...news/1052461546