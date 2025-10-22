Завод «Уральская фольга» (Михайловск, Свердловская область) компании РУСАЛ запустил новую линию непрерывного литья полосы (бесслитковая прокатка) из алюминия и его сплавов. Технологическая линия включает газовую плавильную печь емкостью 25 тонн с электромагнитным перемешивателем расплава, газовый раздаточный миксер емкостью 20 тонн и двухвалковую машину непрерывного литья.

«Инвестиции „Уральской фольги“ c учетом закупки новейшего оборудования и глубокой модернизации здания цеха составили около 20 млн долларов. Для Михайловска с численностью населения 8 000 человек такой масштабный проект — это уверенность в надежном будущем территории, что очень важно для Правительства Свердловской области. Мы благодарны компании за создание в малых городах современных импортозамещающих производств и новых рабочих мест, как по традиционным для города специальностям, например, литейщиков, так по высокотехнологичным — инженеров АСУ ТП»

«Новая линия при выходе на полную мощность будет способна выпускать ежегодно до 18 000 тонн алюминиевой заготовки, примерно в полтора раза увеличит мощность цеха литья и надолго полностью обеспечит потребности „Уральской фольги“ в литой заготовке даже с учетом перспективного роста объемов производства и освоения новых видов продукции. Мы применили в проекте множество современных решений, направленных на повышение эффективности и качества продукции. Например, использование газа вместо электроэнергии для плавления металла, что на 10% снизит расходы на энергоносители. Новейшая машина непрерывного литья заготовки позволит отказаться от использования водно-графитовой суспензии для смазки валков, что повысит качество поверхности заготовки и обеспечит экономию на расходных материалах», — подчеркнул директор блока «Фольга» компании РУСАЛ Алексей Агафонов.

Алюминиевая литая лента является заготовкой (последним переделом) для производства конечной продукции завода — алюминиевой ленты и фольги. Новые мощности позволят заводу, в том числе, освоить производство новых востребованных видов фольги, которые ранее никогда не выпускались на уральской земле.