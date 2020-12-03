Иркутская нефтяная компания ввела в эксплуатацию первую очередь подстанции «Полимер»

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«Иркутская нефтяная компания» («ИНК») ввела в эксплуатацию первую очередь подстанции (ПС) 220 кВ «Полимер» для электроснабжения Усть-Кутского газоперерабатывающего завода и Иркутского завода полимеров.

Строительство ПС и двухцепных воздушных линий электропередачи 220 кв протяженностью 7,5 км стартовало в 2019 году. Новая подстанция была поставлена под напряжение 27 ноября 2020 года.

По словам руководителя проекта, главного энергетика «ИНК» Вадима Мухутдинова, в среднем срок реализации проекта аналогичного уровня составляет от четырех лет, но компании удалось его сократить вдвое, что позволило сэкономить более 500 млн. рублей. «ФСК ЕЭС-МЭС Сибири» и «Иркутский РДУ ОДУ Сибири» в сжатые сроки обеспечили технологическое присоединение подстанции к электросетям.

Подстанция «Полимер» уже готова выдать до 30 МВт мощности. После строительства второй очереди и ввода в эксплуатацию новых объектов газового бизнеса объем потребления увеличится до 140−150 МВт.