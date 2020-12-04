ОКБ ГИДРОПРЕСС отгрузило комплект оборудования для энергоблока № 1 АЭС Руппур

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АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (г. Подольск, компания машиностроительного дивизиона Росатома — «Атомэнергомаш») завершило отгрузку комплекта (135 шт.) шаговых электромагнитных приводов системы управления и защиты (приводов СУЗ ШЭМ-3) для 1-го энергоблока АЭС «Руппур» (Бангладеш).

Отгрузка была произведена после успешного завершения приемосдаточных испытаний на стендах горячей обкатки и после приемочной инспекции приводов. Инспекция проводилась представителями уполномоченной организации ВПО «ЗАЭС», а также организацией ВО «Безопасность», представляющей Бангладешский орган регулирования атомной энергии (BAERA) с целью проверки качества приводов, их соответствия требованиям заказчика и готовности к отгрузке.

Привод СУЗ ШЭМ-3 предназначен для пуска, регулирования мощности и осуществления останова реактора путем введения в активную зону или выведения из нее поглощающих стержней СУЗ. Привод разработан и изготовлен в ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» — разработчик всех модификаций приводов СУЗ типа ШЭМ для АЭС с ВВЭР.