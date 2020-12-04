В г. Рубцовске Алтайского края открыта новая ледовая арена

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Значимое для Рубцовска и всего Алтайского края событие состоялось 4 декабря 2020 г.

«Гимаев Арена» - это уникальный ледовый комплекс, оснащенный всем необходимым: административные помещения, тренажерный зал, тренерские, медкабинет, раздевалки, хостел для команд, приезжающих на соревнования, кофетерий. Жемчужина ледового дворца — хоккейная арена размером 56×26 метров.

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Решение о строительстве крытой ледовой арены в районе Черемушек было принято в 2018 году.

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Справочно: «Гимаев Арена» названа в честь известного советского хоккеиста, тренера и спортивного комментатора Сергея Гимаева. В холле ледового дворца расположен стенд, посвящённый личности этого человека: с его хоккейным свитером и клюшкой, шлемом, а также шайбой с победного для сборной России чемпионата мира 2008 года, который комментировал Сергей Гимаев.

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