В Ярославской и Ростовской областях открыли новые спортивные объекты

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Ростовская область

Крытый каток в селе Каменка Кашарского района предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований регионального и местного уровня по хоккею с шайбой, фигурному катанию и оздоровительных мероприятий с населением.

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На первом этаже размещено ледовое поле с трибунами для зрителей и раздевалки для спортсменов. Пропускная способность ледовой арены — 50-120 человек в смену. На втором этаже расположены спортивные залы и служебные помещения.

https://www.don....ru/news/11654/

Ярославская область

Введен в эксплуатацию спортивный комплекс в Заволжском районе Ярославля © yarregion.ru

В Ярославле введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открытого типа. Объект построен по нацпроекту «Демография» меньше чем за год.

Введен в эксплуатацию спортивный комплекс в Заволжском районе Ярославля © yarregion.ru

Комплекс создан при центре физической культуры и спорта «Медведь». Новый объект находится на улице Спартаковской. Он состоит из двух частей — спортивного ядра и универсальной игровой зоны. Здесь обустроены футбольное поле с искусственным газоном, хоккейная коробка, площадки для стритбола и воркаута, уличные тренажеры, беговые дорожки. Взрослые и дети также смогут играть в волейбол, баскетбол и теннис.

Введен в эксплуатацию спортивный комплекс в Заволжском районе Ярославля © yarregion.ru

Рядом с хоккейным кортом располагается трибуна на 100 мест с навесом. Отдельно построены спортивные отапливаемые раздевалки.Стоимость объекта — 25 миллионов рублей.

https://www.yar...px?NewsId=19978

https://www.don...d.ru/video/579/ ( Арена в Ростове видео)