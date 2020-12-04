В Ярославской и Ростовской областях открыли новые спортивные объекты
Ростовская область
Крытый каток в селе Каменка Кашарского района предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований регионального и местного уровня по хоккею с шайбой, фигурному катанию и оздоровительных мероприятий с населением.
На первом этаже размещено ледовое поле с трибунами для зрителей и раздевалки для спортсменов. Пропускная способность ледовой арены — 50-120 человек в смену. На втором этаже расположены спортивные залы и служебные помещения.
https://www.don....ru/news/11654/
Ярославская область
Введен в эксплуатацию спортивный комплекс в Заволжском районе Ярославля © yarregion.ru
В Ярославле введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открытого типа. Объект построен по нацпроекту «Демография» меньше чем за год.
Введен в эксплуатацию спортивный комплекс в Заволжском районе Ярославля © yarregion.ru
Комплекс создан при центре физической культуры и спорта «Медведь». Новый объект находится на улице Спартаковской. Он состоит из двух частей — спортивного ядра и универсальной игровой зоны. Здесь обустроены футбольное поле с искусственным газоном, хоккейная коробка, площадки для стритбола и воркаута, уличные тренажеры, беговые дорожки. Взрослые и дети также смогут играть в волейбол, баскетбол и теннис.
Введен в эксплуатацию спортивный комплекс в Заволжском районе Ярославля © yarregion.ru
Рядом с хоккейным кортом располагается трибуна на 100 мест с навесом. Отдельно построены спортивные отапливаемые раздевалки.Стоимость объекта — 25 миллионов рублей.
https://www.yar...px?NewsId=19978
https://www.don...d.ru/video/579/ ( Арена в Ростове видео)
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04.12.2017:13:32