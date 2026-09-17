2 дня назад 794 — оцените публикацию — termometrix Спортивные объекты В Ярославле открылся новый волейбольный центр В Ярославле состоялось торжественное открытие волейбольного центра.Основная арена рассчитана на 5 000 зрителей.

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