На Кубани заложен новый яблоневый сад

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Компания «Колос Кубани» заложила в Крымском районе Краснодарского края интенсивный яблоневый сад. Весной яблони были высажены на площади 25 га, осенью идёт закладка ещё 58 га.

Всего планируется заложить 400 га садов. Общий объём инвестиций составит 3,5 млрд руб.

Общий земельный банк компании превышает 1,36 тыс. га, из которых 900 га в собственности. К 2028 году, при выходе на полное плодоношение, «Колос Кубани» планирует выращивать более 20 тыс. т яблок. Их планируется продавать в торговых сетях Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов под собственным брендом.

Как говорит директор Плодоовощного союза Михаил Глушков компания планирует работать по современным технологиям, которые позволят получать хороший урожай — до 60 т с гектара с 95% товарностью. Сама закладка сада будет осуществляться постепенно и закончится примерно через четыре года.