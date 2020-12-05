Обновленный «Ночной охотник» пошел в серию
Серийное производство модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник» началось. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
«Сейчас идет серийное производство. В рамках гособоронзаказа мы поставим 98 машин до 2027 года. Первые две машины уже поставлены в рамках этого контракта в качестве установочной партии. Одна машина подключена к госиспытаниям, а на второй мы испытываем новую несущую систему — новые лопасти, увеличивающие скорость машины», — сказал он.
В ходе форума «Армия-2019» Минобороны РФ и холдинг «Вертолеты России» подписали контракт на поставку в войска 98 ударных вертолетов Ми-28НМ.
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05.12.2020:22:55