Ростсельмаш успешно испытал электронную систему управления посевными комплексами

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Инженеры-испытатели Ростсельмаш (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») провели осеннюю посевную в Ростовской области с прицепным посевным комплексом SH-820, оборудованным современной электронной системой управления.

Система была разработана конструкторским бюро дивизиона прицепной и навесной техники компании в качестве альтернативы канадской версии, которая применялась на выпускаемых посевных комплексах.

Восьмиметровый комплекс прошел наработку в 101 час и показал высокие результаты по севу озимой пшеницы, в том числе элитных сортов, с одновременным внесением азотно-фосфорных удобрений.

Электронная система управления позволяла контролировать технологические процессы. Датчики, установленные в бункере и ключевых узлах агрегата, передают на монитор в кабину трактора информацию об уровне заполнения отсеков с семенами и удобрениями, данные о скорости движения, частоте оборотов вентилятора, производительности, фактической норме высева и др. параметрах. Используя полученную информацию, механизатор может своевременно принимать решение и устранять недочеты в работе.

«Очень удобно отслеживать фактическую норму высева и замечания по механике, — поделился впечатлениями о работе электронной системы инженер-испытатель Андрей Васильев. — Например, с помощью датчиков я понял, что неправильно поставил цепную передачу, и вовремя все исправил. В ходе испытаний я придерживался рекомендаций агронома и вносил материал строго по установленной норме, в чем существенно помогала электронная система. Перед началом работы надо было всего лишь заполнить бункер, провести полуавтоматическую калибровку и взвесить просыпавшееся в поддон зерно. Затем внести данные в бортовой компьютер. И все».

Электронная система управления посевными комплексами SH и SC оправдала ожидания разработчиков и будет доступна к заказу уже в 2021 году.