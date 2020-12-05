Подмосковный завод начал выпуск новой собственной линейки автотопливозаправщиков Хамелеон

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Как сообщила пресс-служба автомобильного холдинга ТЕХИНКОМ, расположенный в подмосковном городе Егорьевск завод компании ТЕХИНКОМ-АВТОМАШ в середине сентября 2020 года запустил в серийное производство собственную линейку автотопливозаправщиков под брендом Хамелеон с емкостями объемом от 4,9 м3 до 20 м3.

Автотопливозаправщик может быть изготовлен на шасси отечественных и зарубежный моделей автомобилей, в часности КАМАЗ, ГАЗ, УРАЛ, МАЗ, Isuzu, Hino, Hyundai, Jac.

В настоящий момент компанией освоен выпуск автотопливозаправщиков на шасси КАМАЗ, ГАЗ НЕКСТ, ГАЗ и МАЗ (всего 23 модели с цистернами объемом 4; 4,9; 5,2; 5,5; 7,8; 8,5; 8,6; 10,5; 11; 12; 15; 16 и 17 м3).