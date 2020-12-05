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Транспорт и логистика

В Удмуртии подразделениям МЧС переданы новые автомобили

 © Фото из открытых источников

3 декабря пожарным-спасателям и сотрудникам государственного противопожарного надзора Удмуртии вручили ключи от новых служебных автомобилей и специализированной пожарно-спасательной техники.

Всего на обеспечение подразделений Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике поступило 10 единиц техники: 4 специализированных пожарно-спасательных автомобиля и 6 легковых.

Это три современные пожарные автоцистерны и 1 автомобиль база газодымозащитной службы. Техника направляется на вооружение в специализированную пожарно-спасательную часть в Ижевск и 17-ю пожарно-спасательную часть в Глазов. Техника — высокотехнологичная, снабжена самым передовым оборудованием для проведения действий по тушению пожаров, аварийно-спасательных и других неотложных работ

Легковые автомобили для государственного пожарного надзора отправляются по подразделениям надзорной деятельности и профилактической работы — в г. Ижевск, Завьяловский, Можгинский, Глазовский и Сарапульский районы. Служебные машины предназначены для доставки инспекторского состава и дознавателей к поднадзорным объектам и местам пожаров, чтобы они выполняли свои задачи по профилактике пожаров в населённых пунктах и, конечно, проводили расследования происшествий.

 © Фото из открытых источников
Источник: http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=326630

Удмуртская Республика, МЧС
  • Нет аватара MishaBob
    06.12.2008:05:54

    6 легковых иномарок Hyundai Creta, а чем Нива или Лада Веста не угодила?

    Отредактировано: MishaBob~08:07 06.12.20
    #1217434
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