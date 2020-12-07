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Более 200 единиц сельхозтехники Ростсельмаш уже выпущено в Узбекистане

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Более 200 единиц тракторов и зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») уже выпущено на базе АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» в Узбекистане.

Производство агромашин Ростсельмаш на базе АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» было создано в 2017 году. Сегодня здесь налажено производство зерноуборочных комбайнов VECTOR 410 и тракторов модели RSM 2375.
Источник: https://tractorf.ru/

сельхозтехника, Узбекистан, Ростсельмаш
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