Более 200 единиц сельхозтехники Ростсельмаш уже выпущено в Узбекистане
Опрос: Вы знакомы с ситуацией в российском сельхозмашиностроении?Для участия в опросе вам нужно войти на сайт
- Опрос открыт
|Да
|Нет
|Немного знаком
Более 200 единиц тракторов и зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») уже выпущено на базе АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» в Узбекистане.
Производство агромашин Ростсельмаш на базе АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» было создано в 2017 году. Сегодня здесь налажено производство зерноуборочных комбайнов VECTOR 410 и тракторов модели RSM 2375.
Источник: https://tractorf.ru/
Читайте также...
- Концерн «Покровский» приобрел 31 донской комбайн
- Ростсельмаш запустил в производство новую линейку «тяжёлых» тракторов
- «Ростсельмаш» начал первые поставки сельхозтехники в Тунис
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!