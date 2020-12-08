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Спортивные объекты

Новый спортивный комплекс открылся в Октябрьском районе Югры

 © gazprom.ru

В поселке Перегребное (Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) открыли физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с плавательным бассейном «Олимп». ФОК построен в рамках Соглашения о сотрудничестве ПАО «Газпром» и правительства ХМАО-Югры.

ФОК «Олимп» построен в трехэтажном исполнении. Его общая площадь составляет 3797 кв. м. Жители поселения круглогодично смогут посещать тренажерный и бильярдный залы, плавательный бассейн площадью 495 кв. м. Универсальный зал площадью 600 кв. м предназначен для проведения тренировок и соревнований по настольному теннису, волейболу, баскетболу и мини-футболу.

 © gazprom.ru
Источник: https://www.gazprom.ru/about/subsid...s/news/2020/december/article520339/

ХМАО, Югра, спортивные объекты
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