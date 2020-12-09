РусГидро завершило строительство подстанций для энергоснабжения газопровода «Сила Сибири»

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Входящее в Группу РусГидро АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК) завершило строительство всех шести подстанций и линий электропередачи для энергоснабжения газопровода «Сила Сибири».

Последним энергообъектом, возведенным ДРСК для «Силы Сибири», стала подстанция «КС-7» напряжением 110 кВ в Амурской области, обеспечивающая подключение к Единой энергосистеме России компрессорной станции № 7 «Сивакинская» газопровода. Строительство подстанции велось в сложных природных условиях, в таежной болотистой местности с отсутствием дорог. Помимо подстанции, также были построены две линии электропередачи напряжением 110 кВ общей протяженностью 18 км. В настоящее время подстанции и ЛЭП готовы к подключению нагрузки потребителя.

Проект по обеспечению надежного энергоснабжения объектов газопровода «Сила Сибири» реализуется ДРСК с 2017 года. В ходе его реализации были построены десятки километров линий электропередачи, три подстанции в Якутии: 220 кВ «Нагорная» и «Амгинская», а также 110 кВ «Нимнырская» и еще три подстанции — в Амурской области: подстанции 220 кВ «Зейская», 110 кВ «Сивакинская» и 35 кВ «Сковородинская».

АО «ДРСК» — сетевая компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Якутия. Компания эксплуатирует более 58 тысяч км линий электропередачи напряжением 0,4 — 110 кВ, а также 715 подстанций установленной мощностью более 15 000 МВА.