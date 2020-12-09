ЦКБМ выполнило контракт по поставке узлов ГЦН на российские атомные станции

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АО «ЦКБМ» (г. Санкт-Петербург,входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) завершило работы по изготовлению девятнадцати статоров ГЦЭН-310, выполнив условия четырехлетнего контракта с Нововоронежской и Кольской АЭС.

На станциях были проведены необходимые мероприятия по продлению срока службы реакторных установок ВВЭР-440, поэтому в течение ближайших 15 лет там будет продолжена эксплуатация энергоблоков, на которых применяются разработанные в ЦКБМ главные циркуляционные насосы ГЦЭН-310. Особенностью их конструкции является размещение электродвигателя в общем герметичном корпусе с узлами насоса. Статорная и роторная полости при этом разделены тонкой герметичной перегородкой.

Срок службы новых статоров ГЦЭН-310 достаточен, чтобы обеспечить работу блоков ВВЭР-440 до их вывода из эксплуатации. В настоящее время на Нововоронежской АЭС остается один действующий энергоблок с ВВЭР-440 (блок № 4), завершение его работы намечено на 2032 год. Кольская АЭС эксплуатирует две реакторные установки ВВЭР-440 на которых применяется ГЦЭН-310 (блок № 1 и № 2). Планируется, что энергоблоки будут выведены из эксплуатации в 2033 и 2034 году.

Справка

«Центральное конструкторское бюро машиностроения» (основано в 1945 году) — одно из ведущих предприятий Госкорпорации «Росатом», располагающее многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. ЦКБМ является разработчиком и изготовителем главных циркуляционных насосов для реакторов ВВЭР. Кроме того, предприятие проектирует и производит герметичные, консольные, питательные, аварийные насосы для атомных станций и широкий спектр дистанционно-управляемого оборудования для работы с радиоактивными материалами. Также ЦКБМ предлагает технологические решения в области тепловой энергетики, газнефтехимии (СПГ-технологии), судостроения и оборудования заводов по переработке ТБО.