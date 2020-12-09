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9 декабря состоялась церемония открытия круглогодичного проезда по дороге Надым-Салехард.Трасса соединила западную и восточную части округа, связала столицу региона с основной сетью дорог.

Разработка проекта велась с 2005 года, строительство началось в 2011 году. Дорога от Надыма до Салехарда — технически сложный проект, который полностью реализован за счет округа. На 344 километрах сооружено 53 моста и 46 оленьих переходов. Чтобы на болотистой местности построить надёжную трассу, потребовалось более миллиона самосвалов грунта для отсыпки и асфальтобетонной смеси, уложено четыре миллиона квадратных метров щебня.

В строительстве было задействовано более 25 дорожных организаций. В пиковый период на объекте работало более 2000 специалистов и более 300 единиц техники.

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183 километра трассы пока останется в переходном, щебёночном покрытии. Это необходимо для мониторинга состояния грунта в условиях таяния мерзлоты и усиления слабых мест. За несколько лет, пока дорога устоится, специалисты подберут наиболее оптимальный способ укладки покрытия, чтобы оно служило как можно дольше.

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Ранее на участке между Надымом и Салехардом в холодное время года действовал зимник, а в межсезонье и летний период движение автомобилей прерывалось. Теперь проезд стал круглогодичным. Время в пути между городами сократилось в три раза — с 15 часов по зимнику до 4-5 часов. Сквозной проезд между двумя городами даст новые возможности для ведения бизнеса в западной части региона. Грузы можно будет перевозить без сезонных перерывов и риска задержать поставку.