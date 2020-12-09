Буревестник поставил Минобороны партию КПМ для артсистем

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В рамках государственного оборонного заказа АО «ЦНИИ „Буревестник“ (входит в Концерн „Уралвагонзавод“ в составе Госкорпорации Ростех) отгрузил партию контрольно-проверочных машин КПМ 1И41.

КПМ 1И41 предназначена для технического обслуживания, технической и баллистической подготовки комплексов вооружения самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, а также комплекса автоматизированного управления огнем."Основное преимущество данной машины в том, что раннее все инструменты диагностики и обслуживания находились в различных местах воинских частей, а для КПМ 1И41 было разработано специальное уникальное оборудование, при проектировании которого учитывались требования и опыт военных и гражданских специалистов. В состав данного оборудования входят устройства выверки прицела, измерения параметров и осмотра канала ствола, оборудование для чистки канала ствола, а также диагностическая аппаратура, которые позволяют проводить диагностику за минимальное время», — отметил начальник отдела средств обеспечения Артем Зайцев.Контрольно-проверочная машина 1И41 оборудована всем необходимым для удобства работы и войсковой эксплуатации: системами отопления, кондиционирования, противопожарной безопасности, имеются места для отдыха расчета и размещения табельного имущества.Квалифицированный расчет КПМ, используя специальные приборы и оборудование, проводит качественное обслуживание и настройку артиллерийского вооружения в процессе эксплуатации на уровне, обеспечиваемом на заводе-изготовителе.