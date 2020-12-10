НПП Микропроцессорные технологии представила систему диагностики аккумуляторных батарей РЕПЕЙ

Комплекс РЕПЕЙ предназначен для непрерывного мониторинга АКБ электрических станций, подстанций, промышленных предприятий, станций связи, объектов тягового электроснабжения, систем резервного электропитания DATA-центров, узлов связи и других объектов.

Михаил Пирогов, генеральный директор НПП «Микропроцессорные технологии»:«РЕПЕЙ — это новинка на рынке „умной“ электротехники. С его помощью можно постоянно мониторить состояние аккумуляторных батарей на предприятиях и станциях, а подключив к веб-интерфейсу, еще и делать это удаленно. С нашим сервисом AGAVE можно даже отслеживать динамику состояния АКБ и прогнозировать их выход из строя, что значительно экономит ресурсы компании».

Датчик, входящий в состав комплекса РЕПЕЙ, устанавливается на аккумулятор и измеряет его напряжение и температуру. А базовая станция собирает информацию со всех датчиков по беспроводному каналу связи (bluetooth), обеспечивает выполнение функций диагностики, транслирует данные в системы локального и удалённого мониторинга, включая web.Для монтажа датчиков на АКБ используются специализированные клеммы, которые поставляются в комплекте с устройством. Процесс установки занимает считанные минуты и позволяет не выводить аккумуляторную батарею из работы.

Михаил Буренков, старший проектный менеджер Кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково»: «В отличие от регламентированных периодических проверок, РЕПЕЙ обеспечивает непрерывный контроль состояния аккумуляторной батареи и позволяет незамедлительно обнаружить аккумуляторы, параметры которых имеют отклонения и угрожают „здоровью“ соседних аккумуляторов батареи. Данное решение претендует на широкий рынок применения АКБ, включая сборку автономных энергостанций с альтернативными источниками энергии. В перспективе разработки могут применяться на растущем рынке электротранспорта. Представляется, что и промышленные предприятия, и электростанции быстро ощутят экономические эффекты от внедрения такой разработки».

Вместе с системой диагностики аккумуляторных батарей РЕПЕЙ НПП «Микропроцессорные технологии» представляет сервис удаленного web-мониторинга AGAVE. Он позволяет не выезжать на объект, чтобы оценить работу системы диагностики, а также накапливает данные о реальной эксплуатации АКБ. Это позволяет планировать их замену до выхода из строя. Связь объекта с web-сервисом осуществляется с помощью модема AGAVE-4G.