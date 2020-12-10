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Электроника и электротехника

НПП Микропроцессорные технологии представила систему диагностики аккумуляторных батарей РЕПЕЙ

Комплекс РЕПЕЙ предназначен для непрерывного мониторинга АКБ электрических станций, подстанций, промышленных предприятий, станций связи, объектов тягового электроснабжения, систем резервного электропитания DATA-центров, узлов связи и других объектов.

Михаил Пирогов, генеральный директор НПП «Микропроцессорные технологии»:«РЕПЕЙ — это новинка на рынке „умной“ электротехники. С его помощью можно постоянно мониторить состояние аккумуляторных батарей на предприятиях и станциях, а подключив к веб-интерфейсу, еще и делать это удаленно. С нашим сервисом AGAVE можно даже отслеживать динамику состояния АКБ и прогнозировать их выход из строя, что значительно экономит ресурсы компании».

Датчик, входящий в состав комплекса РЕПЕЙ, устанавливается на аккумулятор и измеряет его напряжение и температуру. А базовая станция собирает информацию со всех датчиков по беспроводному каналу связи (bluetooth), обеспечивает выполнение функций диагностики, транслирует данные в системы локального и удалённого мониторинга, включая web.Для монтажа датчиков на АКБ используются специализированные клеммы, которые поставляются в комплекте с устройством. Процесс установки занимает считанные минуты и позволяет не выводить аккумуляторную батарею из работы.

Михаил Буренков, старший проектный менеджер Кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково»: «В отличие от регламентированных периодических проверок, РЕПЕЙ обеспечивает непрерывный контроль состояния аккумуляторной батареи и позволяет незамедлительно обнаружить аккумуляторы, параметры которых имеют отклонения и угрожают „здоровью“ соседних аккумуляторов батареи. Данное решение претендует на широкий рынок применения АКБ, включая сборку автономных энергостанций с альтернативными источниками энергии. В перспективе разработки могут применяться на растущем рынке электротранспорта. Представляется, что и промышленные предприятия, и электростанции быстро ощутят экономические эффекты от внедрения такой разработки».

Вместе с системой диагностики аккумуляторных батарей РЕПЕЙ НПП «Микропроцессорные технологии» представляет сервис удаленного web-мониторинга AGAVE. Он позволяет не выезжать на объект, чтобы оценить работу системы диагностики, а также накапливает данные о реальной эксплуатации АКБ. Это позволяет планировать их замену до выхода из строя. Связь объекта с web-сервисом осуществляется с помощью модема AGAVE-4G.

Источник: https://sk.ru/news/rezident-skolkov...iagnostiki-akkumulyatornyh-batarey/

рза, энергетика
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