Ростех поставил почти 300 000 комплектов боевой экипировки «Ратник»

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Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Госкорпорации Ростех за восемь лет поставил в войска почти 300 тыс. комплектов боевой экипировки «Ратник».

Главная особенность «Ратника» — возможность адаптировать комплект под физические особенности военнослужащего и выполняемые боевые задачи. Помимо базовой комплектации разработаны командирская версия, комплекты для снайперов, пулеметчиков, экипажей боевых машин.

«Ратник» — передовая экипировка, позволяющая успешно выполнять широкий спектр задач на поле боя. Она объединяет более 60 элементов: оружие, прицелы, средства индивидуальной защиты, комплекты автономных источников тепла, средства связи и системы активной защиты слуха. Сегодня военные специалисты разрабатывают тактико-технические требования к экипировке солдата будущего — принципиально новому комплекту «Сотник». Мы ожидаем получить техническое задание для его разработки уже в 2021 году", — сказал индустриальный директор Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

«Ратник» разработан ЦНИИточмаш в конце «нулевых» годов и прошел полный комплекс войсковых испытаний, которые показали востребованность экипировки и верность использованных технических решений. После завершения испытаний в войска были направлены опытные партии, а с 2015 года начались ежегодные серийные поставки новой экипировки. В 2020 году производство и поставка боевых комплектов завершились раньше срока.