В г. Бабаево Вологодской области открыли новый ФОК

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Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном открыли в г. Бабаево. Объект возвели в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и правительством Вологодской области. Объем инвестиций составил более 210 млн рублей.

Ранее в рамках программы «Газпром — детям» построены три физкультурно-оздоровительных комплекса в Грязовце, Юбилейном и Нюксенице, а также многофункциональные спортивные площадки.

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Трехэтажное здание занимает площадь почти 4,5 тысячи квадратных метров. В нем разместился универсальный спортивный зал и бассейн на четыре дорожки с балконами для болельщиков. Также в нем находятся малые спортивные залы, в том числе шахматный, тренажерный, для настольного тенниса и борьбы, а также раздевалки, сауна, административные и вспомогательные помещения, предусмотрен просторный вестибюль, гардероб, буфет, кабинет врача и массажный кабинет.

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