В г. Апатиты Мурманской области открыли новый ФОК со скалодромом
В Апатитах открыл двери для горожан физкультурно-оздоровительный комплекс «Вертикаль», построенный в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
ФОК «Вертикаль» получил своё название неспроста — в нём оборудован современный скалодром, один из лучших на Северо-Западе России. Помимо групповых занятий спортсменов-любителей, на скалодроме будут проходить тренировки областной сборной по скалолазанию, практически полностью состоящей из апатитчан. Также в состав ФОКа входит универсальный зал для игровых видов спорта и зал индивидуальной физической подготовки.
Источник: https://gov-murman.ru/info/news/385230/
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