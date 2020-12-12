В Северной Осетии открыли новую школу на 500 мест

© alania.gov.ru

Новая современная общеобразовательная школа на 500 мест открылась 30 ноября в городе Моздок Северной Осетии. Учебное заведение построено в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

© alania.gov.ru

Просторное трехэтажное новое здание отвечает всем современным требованиям. Здесь созданы функциональные учебные классы, столовая, спортивный зал, репетиционный и актовый залы с акустической системой, просторная библиотека, которая состоит из читального зала, коворкинга и кабинета для самостоятельной работы. Также в школе предусмотрены комната психологической разгрузки, кабинеты дополнительного образования, развивающие игровые комнаты, кабинет робототехники и изобразительного искусства.

© s.e-osetia.ru

© alania.gov.ru

© s.e-osetia.ru

© alania.gov.ru

Теперь в школе станет возможным создать свои баскетбольную, волейбольную, футбольные секции, группу для занятия гимнастикой и даже спортивные команды.

© s.e-osetia.ru

© s.e-osetia.ru

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