В Северной Осетии открыли новую школу на 500 мест
Новая современная общеобразовательная школа на 500 мест открылась 30 ноября в городе Моздок Северной Осетии. Учебное заведение построено в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
Просторное трехэтажное новое здание отвечает всем современным требованиям. Здесь созданы функциональные учебные классы, столовая, спортивный зал, репетиционный и актовый залы с акустической системой, просторная библиотека, которая состоит из читального зала, коворкинга и кабинета для самостоятельной работы. Также в школе предусмотрены комната психологической разгрузки, кабинеты дополнительного образования, развивающие игровые комнаты, кабинет робототехники и изобразительного искусства.
Теперь в школе станет возможным создать свои баскетбольную, волейбольную, футбольные секции, группу для занятия гимнастикой и даже спортивные команды.
https://vladika...a-500/89266161/
Читайте также...
- Во Владикавказе состоялось открытие школы на 500 мест
- В Кабардино-Балкарии открыта школа на 825 учащихся
- В Дагестане открылась новая сельская школа