Первые на Дальнем Востоке электробусы вышли на линию в Приморье

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Два электробуса вышли 11 сентября, на линию во Владивостоке. Это первые автобусы с электрическим двигателем на Дальнем Востоке России. Транспорт закупили на средства краевого бюджета. В приморской столице они начали курсировать по маршруту Центр — Спортивная.

Низкопольные электробусы начали работать на маршруте № 90 «Площадь Борцов Революции — Луговая — Спортивная — Площадь Борцов Революции». Его протяженность составляет почти 13 километров. Интервал движения на маршруте — 50 минут.

После прохождения каждого круга электробус заходит на подзарядку. Для этих целей на площади Луговая смонтирована зарядная станция. На подзарядку электробусу нужно 10-15 минут, за это время батарея электробуса будет заряжаться до 100%.

В ночное время электробусы заряжаются от стационарного зарядного устройства в троллейбусном депо на Иртышской, там время полной зарядки составит 4-6 часов.

Два электробуса ЛиАЗ-6274 производства Ликинского автобусного завода были закуплены администрацией города на средства, направленные из краевого бюджета в 2019 году. Они переданы на баланс ОАО «Электрический транспорт». Стоимость проезда в электробусах составляет 28 рублей.

Пассажировместимость электробуса ЛиАЗ-6274 составляет 85 человек, число мест для сидения — 30. Четыре USB-разъема для зарядки гаджетов. Соответствует всем требованиям программы «Доступная среда».

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