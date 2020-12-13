В Ленобласти построен завод по производству питьевой и минеральной воды

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Под Гатчиной построен завод по производству питьевой и минеральной воды.

Строительство завода завершено в июне 2020 года, до 2025 года планируется вывод на проектную мощность. Предприятие «Восход» производит безалкогольные напитки, минеральные и прочие питьевые воды в бутылках. 20 млн бутылок в этом году и 44 млн бутылок в следующем.

Общий объем инвестиций по проекту 1 млрд 62 млн рублей. На заводе занято 90 человек, после запуска первой очереди на предприятии планируется увеличение штата до 110 человек.

Основным сырьем для производства питьевой воды и безалкогольных напитков является вода, добываемая из скважин предприятия, расположенных на территории завода.

Добываемая вода проходит многостадийную очистку, обеспечивающую качество подготовленной воды согласно требованиям СанПин. Подготовленная вода подаётся в накопительные ёмкости и далее используется для производства питьевых вод или безалкогольных напитков.

Инвестиционный проект компании «Восход» 1 сентября 2020 года включен в реестр региональных инвестиционных проектов Ленинградской области, что позволит предприятию получать пониженный до 10% налог на прибыль и 0% на имущество в течение 4-х налоговых периодов. Основные виды выпускаемой продукции по проекту: вода питьевая в бутылках 0,5л, 1,5л, 2 л, 5л, 8л, 19л., напитки газированные и негазированные в бутылках 0,5л, 1л, 1,5л, 2л.

Среднемесячная заработная плата составляет более 42 тысячи рублей.