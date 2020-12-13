Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Ленобласти построен завод по производству питьевой и минеральной воды

 © lenobl.ru

Под Гатчиной построен завод по производству питьевой и минеральной воды.

Строительство завода завершено в июне 2020 года, до 2025 года планируется вывод на проектную мощность. Предприятие «Восход» производит безалкогольные напитки, минеральные и прочие питьевые воды в бутылках. 20 млн бутылок в этом году и 44 млн бутылок в следующем.

Общий объем инвестиций по проекту 1 млрд 62 млн рублей. На заводе занято 90 человек, после запуска первой очереди на предприятии планируется увеличение штата до 110 человек.

Основным сырьем для производства питьевой воды и безалкогольных напитков является вода, добываемая из скважин предприятия, расположенных на территории завода.

Добываемая вода проходит многостадийную очистку, обеспечивающую качество подготовленной воды согласно требованиям СанПин. Подготовленная вода подаётся в накопительные ёмкости и далее используется для производства питьевых вод или безалкогольных напитков.

Инвестиционный проект компании «Восход» 1 сентября 2020 года включен в реестр региональных инвестиционных проектов Ленинградской области, что позволит предприятию получать пониженный до 10% налог на прибыль и 0% на имущество в течение 4-х налоговых периодов. Основные виды выпускаемой продукции по проекту: вода питьевая в бутылках 0,5л, 1,5л, 2 л, 5л, 8л, 19л., напитки газированные и негазированные в бутылках 0,5л, 1л, 1,5л, 2л.

Среднемесячная заработная плата составляет более 42 тысячи рублей.
Источник: https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/30140/

Ленинградская область, малый и средний бизнес
  • Герман Мальцев Герман Мальцев
    13.12.2016:12:47

    Производят воду. Из чего? Может как-то иначе написать? Производство по очистке и розливу воды.

    #1218277
  • Нет аватара ArtemK
    13.12.2017:59:10

    Вот нафига льготы давать? Направление неважное для государства, судя по тому, сколько производителей воды в последние годы появилось — с прибылью там все в порядке. И на общих условиях, ИМХО, прекрасно бы открылись. К тому же за пару месяц перед открытием льготы дали, когда уже все построено было     ИМХО, занесли кому надо…

    Отредактировано: ArtemK~18:00 13.12.20
    #1218285
  • Александр Сенин Александр Сенин
    13.12.2020:14:13

    Чистая вода- здоровье народа!

    #1218294
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,