«Якутуголь» внедряет цифровые технологии

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Компания «Якутуголь» проводит цифровизацию производственного процесса. В компании внедряется российская система Micromine, которая позволяет создать геологическую 3D-модель месторождения угля, передает пресс-служба АО ХК «Якутуголь».

Micromine помогает структурировать горно-геологические данные, предоставляет информацию о качественных показателях угля, его запасах, тектонических нарушениях, наглядно отражает залегание пластов. Система рассчитывает оптимальную последовательность отработки месторождения, планирует отвалы, дороги, количество техники, которой можно эффективно отработать определенный участок.

Программа уже позволила произвести расчеты на угольном разрезе «Джебарики-Хая». В настоящий момент реализуется процесс обновления модели Нерюнгринского месторождения.

Кроме того, компания приобрела беспилотный летательный аппарат со специальным программным обеспечением. Это позволяет осуществлять фотосъемку участков разреза и выстраивать 3D-модель местности для дальнейшей обработки и получения данных маркшейдерского замера.

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«Информационные технологии приходят на службу горнякам. Использование программ, создающих виртуальные модели разрезов, позволяет геологам и маркшейдерам значительно сократить время на подготовку различных отчетов, дает возможность более эффективно и оперативно выстраивать производственный процесс», — отметил управляющий директор АО ХК «Якутуголь» Иван Цепков.

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Пост сделан с содействием блогера Human RS!