Введены в строй три российских спутника связи «Гонец-М»

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В эксплуатацию введены три космических аппарата «Гонец-М», ставшие частью российской многофункциональной системы персональной спутниковой связи (МСПСС) «Гонец-Д1М».

Спутники были запущены с космодрома Плесецк в Архангельской области 28 сентября 2020 года на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». В качестве попутной нагрузки тогда выступил кластер из 19 малых космических аппаратов, в том числе четырёх наноспутников, разработанных ведущими российскими вузами в рамках программы «УниверСат».

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В течение двух месяцев выполнялись необходимые орбитальные проверки аппаратов «Гонец-М». В частности специалисты убедились в исправности бортовой аппаратуры, а также осуществили необходимую корректировку положения спутников на орбите.

И вот теперь аппараты введены в строй. Они предназначены для предоставления услуг связи для стационарных и подвижных объектов на территориях с неполным или отсутствующим покрытием наземных сетей связи.

Отмечается также, что на этапе проверок в рамках ввода в эксплуатацию находятся ещё три спутника семейства «Гонец-М», запуск которых был произведён 3 декабря уходящего года.