Иркутская дивизия РВСН полностью перевооружена на шахтные комплексы ракет «Ярс»

Иркутское ракетное соединение полностью перевооружено на новые межконтинентальные баллистические комплексы «Ярс», сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

«Делегация Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации совершила рабочую поездку в самое восточное соединение РВСН — Иркутскую ракетную дивизию. Данное соединение полностью перевооружено на мобильный ракетный комплекс „Ярс“, — сообщили в департаменте.

По его данным, члены Совета провели встречу с командованием и военнослужащими дивизиями, ознакомились с бытом личного состава и организацией службы.

„Деятельность Общественного совета в воинских частях РВСН направлена на изучение условий службы военнослужащих, особенностей несения боевого дежурства, наиболее значимых социальных вопросов и носит плановый характер“, — отмечается в сообщении.

В мае начальник отдела боевой подготовки РВСН Виктор Фотюк сообщил, что в 2020 году два полка РВСН планируется перевооружить на комплексы „Ярс“.

"Ярс» — стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Командующий РВСН Сергей Каракаев расшифровал название межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс», в котором кроется и её боевая задача. «Ядерная ракета сдерживания. В этом самом названии как раз и заключается то, в чём его уникальность», — сказал Каракаев в эфире телеканала «Звезда» в декабре прошлого года, отметив, что РВСН «предназначены не для войны — они предназначены для сдерживания».

В ноябре прошлого года Каракаев сообщил, что основой группировки РВСН стал ракетный комплекс «Ярс» в шахтном и мобильном вариантах.

По данным Минобороны РФ, в составе РВСН три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре — с шахтными пусковыми установками и восемь — с мобильными ракетными комплексами.

Барнаульская дивизия РВСН переоснащается на ракетные комплексы «Ярс» мобильного базирования. Они вводятся в боевой состав на смену вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс ПГРК «Тополь».

В конце прошлого года сообщалось, что дислоцированный на Алтае ракетный полк 35-й дивизии полностью перевооружён на новые ПГРК «Ярс-С».

Видеорепортаж:

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