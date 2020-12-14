«Газпром нефть» успешно испытала импортозамещающую российскую роторно-управляемую буровую систему

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На Южно-Приобском месторождении «Газпром нефти» успешно испытана российская роторно-управляемая система (РУС). Оборудование предназначено для бурения скважин сложной конструкции с большой протяженностью горизонтальных и наклонно-направленных участков. Тиражирование технологии позволит значительно снизить стоимость оборудования и улучшить экономику процесса строительства скважин.

При роторном бурении, в отличие от традиционного, вращается не только долото, но и вся бурильная колонна. Роторные управляемые системы позволяют в процессе вращения колонны оперативно менять траекторию бурения, достигая максимальной точности проводки скважины и эффективности нефтедобычи.

Роторно-управляемая система РУС-ГМ-195 для бурения скважин разработана российским научно-производственным предприятием «БУРИНТЕХ» и испытана на активах «Газпром нефти». Первый прототип прошел тесты на Южно-Приобском месторождении в феврале 2017 года. Заключительные испытания в октябре 2020 года подтвердили надежность отечественной системы. С помощью РУС был пробурен участок скважины длиной более 1900 м.

Как и существующие импортные роторно-управляемые системы, новая разработка может применяться для бурения всех типов скважин. Начало серийного производства РУС-ГМ-195 запланировано на 2021 год.

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