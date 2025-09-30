Им этого не повторить: 5 Уникальных Технологий из России
В новом выпуске — главные технологические победы России. Узнайте о прорывах в микроэлектронике, создании медицинской техники и уникальных материалов для космоса. Откройте для себя новейшие разработки в робототехнике и средствах защиты, укрепляющие технологический суверенитет страны.
Rutube:
Youtube:
⏱️ Таймкоды:
00:00:19 Ключевой реактив для микрочипов
00:01:36 Аппарат ИВЛ с российским дисплеем
00:02:10 Робот-сварщик в Кургане
00:02:57 Умный помощник для онлайн-встреч
00:03:34 Выставка роботов и логистики
00:04:59 Сделка в мире роботов
00:05:45 Пулемет против дронов
00:06:18 Росатом отгрузил реакторы
📑 Подробнее в статье:
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Первые устройства уже получили три банка-партнера. Еще несколько организаци...ания «BFS» полностью перейдет на российские комплектующие.
- Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) разра...российскому бизнесу доступ к аналитике мировых патентных баз, помогая:
- Надёжная, удобная, мощная машина выпускается с сентября 2020 года. В&n...и вот обновлённый самосвал снова выходит с конвейера автогиганта.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0