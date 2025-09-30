MAX
proizvoditel_rf Видеоблог

Им этого не повторить: 5 Уникальных Технологий из России

В новом выпуске — главные технологические победы России. Узнайте о прорывах в микроэлектронике, создании медицинской техники и уникальных материалов для космоса. Откройте для себя новейшие разработки в робототехнике и средствах защиты, укрепляющие технологический суверенитет страны.

Rutube:

Youtube:

⏱️ Таймкоды:

00:00:19 Ключевой реактив для микрочипов

00:01:36 Аппарат ИВЛ с российским дисплеем

00:02:10 Робот-сварщик в Кургане

00:02:57 Умный помощник для онлайн-встреч

00:03:34 Выставка роботов и логистики

00:04:59 Сделка в мире роботов

00:05:45 Пулемет против дронов

00:06:18 Росатом отгрузил реакторы

📑 Подробнее в статье:

https://clck.ru/3PVP7B

Источник: производства.рф

