Первый российский криогенный насос прошел испытания на заводе «Ямал СПГ»

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ПАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или «Компания»), сообщает, что первый крупнотоннажный криогенный насос российского производства успешно прошел испытания на проекте «Ямал СПГ». Насос разработан и изготовлен «ОКБМ Африкантов» (входит в состав АО «Атомэнергомаш»).

Опытно-промышленные испытания насоса были проведены в действующем резервуарном парке «Ямал СПГ», в ходе испытаний подтверждено соответствие характеристик насоса требованиям технического задания. В настоящее время продолжается эксплуатация головного образца насоса.

Это первый в истории российской нефтегазохимии высоковольтный крупнотоннажный насос для перекачивания сжиженного природного газа, самостоятельно разработанный и изготовленный отечественным производителем. Электронасос будет использоваться для отгрузки сжиженного природного газа на танкеры-газовозы. Ранее Атомэнергомаш освоил производство среднетоннажных спиральновитых теплообменников СПГ и систем очистки бурового раствора для нефтегазового сектора.

Насос для перекачивания СПГ был испытан на специально доработанном азотном стенде АО «НИИЭФА», затем прошел опытно-промышленные испытания на площадке ОАО «Ямал СПГ» в штатных условиях на сжиженном природном газе. После успешной отработки в течение более 700 часов (количество пусков — 68) насос был принят заказчиком и продолжает эксплуатироваться на объекте.

«Одним из приоритетов „НОВАТЭКа“ является развитие отечественных технологий и компетенций в СПГ-отрасли, — отметил Председатель Правления „НОВАТЭКа“ Леонид Михельсон. — Совместная работа в рамках подписанного в 2017 году соглашения с „Атомэнергомаш“ уже принесла значимый результат: мы создали первый российский крупнотоннажный СПГ-насос и начали его использование на заводе „Ямал СПГ“. Дальнейшее применение спроектированного и изготовленного в России оборудования на наших СПГ-проектах не только обеспечит импортозамещение и снижение капитальных затрат, но и будет способствовать развитию нового сектора российской промышленности».

http://www.aem-...odstva-spg.html