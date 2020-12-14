Ход строительства завода по производству вакцин от COVID-19 в Технополис Москва

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Практически в течение месяца создали производственные корпуса и передали для монтажа оборудования и создания «чистых» комнат. Люди работают круглосуточно, без перерывов. Проложено порядка 70 километров различных коммуникаций. Подведены газ, вода, электроэнергия, построена парогазовая котельная. Сейчас идет полным ходом монтаж оборудования.

Создание завода для выпуска вакцины «Спутник V» является совместным проектом одного из лидеров российского фармацевтического рынка — компании «Р-Фарм». В него будет инвестировано 10 миллиардов рублей.Площадь завода составит 27 тысяч квадратных метров. 70 процентов займут «чистые» помещения.По расчетам производителей, при полной мощности завод будет производить до 10 миллионов доз вакцины в месяц. На предприятии создадут около 500 рабочих мест.

Первая промплощадка была создана в Зеленограде вместе с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи и «Биофармом», который производит небольшие объемы, но сейчас наращивает их, промышленное производство вакцины.

Процесс будет включать в себя четыре этапа. На первом займутся культивированием клеток, выращиванием вирусных частиц, на втором — фильтрацией, выделением (хроматографией) субстанции вакцины, на третьем — очисткой, розливом, лиофильной сушкой, а на четвертом — вторичной упаковкой флаконов в пачку.

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«Это беспрецедентный объект — и в части сроков его разворачивания, и в части его масштаба. Действительно, более 400 тонн оборудования уже приехало из Германии, Франции, Китая. Производство российской вакцины позволит всем нам — экономике, гражданам — чувствовать себя уверенно и ответить на вызов, с которым мы все столкнулись, сохранить максимальную безопасность граждан России, в том числе, конечно, москвичей», — рассказал председатель совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик. На производстве сейчас занято круглосуточно почти 1,5 тысячи человек. До нового года там планируют наладить все необходимые технологические процессы. Алексей Репик выразил уверенность, что через две — три недели это будет работающее технологическое производство.

© mos.ru

© mos.ru

Для завода закупили самое современное высокотехнологичное оборудование, включая 156 волновых биореакторов (с общим объемом выработки 24 тысячи литров культуры в месяц), 11 биореакторов с осевым перемешиванием (с общим объемом выработки 72 тысячи литров культуры в месяц), роботизированную линию упаковки в пачки. Еще там будут две высокоскоростные линии розлива: без заморозки (плюс два — восемь градусов при хранении) с лиофильными сушками мощностью 2,7 миллиона доз в месяц, а также с заморозкой (минус 18-25 градусов при хранении) мощностью 8,1 миллиона доз в месяц при полной загрузке реакторов.

По состоянию на 10 декабря проведены все основные работы по прокладке инженерных систем и коммуникаций, необходимых для запуска производства. Сейчас завершают устройство хладоцентра площадью почти 800 «квадратов» и установку оборудования, монтируют конструкции чистых помещений, занимаются системами вентиляции и кондиционирования воздуха.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru