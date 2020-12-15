«Роснефть» открыла третье уникальное месторождение в Карском море

Компания «Роснефть» открыла новое арктическое газовое месторождение с суммарными запасами в 514 млрд м3 газа и 53 млн.т. конденсата по итогам поисково-оценочного бурения на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-2 в Карском море. В соответствии с решением Государственной комиссии месторождение поставлено на государственный учет. По действующей классификации запасов оно относится к категории уникальных. Месторождению, открытому в год празднования 75-летия Победы, присвоено имя великого полководца Маршала Рокоссовского.

Ранее в ходе бурения на структуре «Викуловская» (лицензионный участок «Восточно-Приновоземельский-1») Компанией было открыто уникальное месторождение Маршала Жукова с запасами газа в 800 млрд м3. Бурение велось в рамках комплексной программы ПАО «НК «Роснефть» по освоению нефтегазового потенциала этого региона.

Результатом бурения первой скважины «Университетская-1» стало открытие одного из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений «Победа». Его суммарные извлекаемые запасы составляют порядка 130 млн т нефти и 422 млрд куб м газа.

Комплексная программа бурения, реализованная «Роснефтью» в Карском море, подтвердила высокую нефтегазоносность изучаемых структур и позволила сформировать в этом районе новый нефтегазовый кластер, включающий три открытых месторождения с суммарным объемом оцененных запасов более 1,7 трлн м3 газа и порядка 200 млн т нефти и конденсата.

Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря Компанией обнаружено более 30 перспективных структур. «Роснефть» планирует провести поисково-оценочного бурение на этих участках, продолжив освоение нефтегазового потенциала Карского моря.