«ЗиО-Подольск» отгрузил емкости системы аварийного охлаждения зоны реактора для АЭС «Руппур»

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ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») изготовило и отгрузило комплект основного оборудования для энергоблока № 2 АЭС «Руппур». В Республику Бангладеш отправлен второй комплект емкостей системы аварийного охлаждения зоны реактора (САОЗ). Оборудование предназначено для оснащения реакторного зала блока.

Общий вес отгруженной продукции составил 156 тонн. Оборудование имеет 50-летний ресурс эксплуатации. Аппараты доставляются железнодорожным транспортом в морской порт Санкт-Петербурга, где их перегружают на баржу и отправляют в Бангладеш уже морским путем.

Конструкторская документация была разработана специалистами Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск», они же осуществляли авторское сопровождение изготовления оборудования.

Для справки:

Емкости аварийного охлаждения зоны входят в состав реакторной установки, по одной на каждую петлю теплоносителя первого контура.

САОЗ предназначена для автоматической подачи охлаждающего раствора борной кислоты в активную зону реактора в случае утечки теплоносителя и включается в работу при аварийной разгерметизации первого контура.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком всего оборудования реакторного отделения и значительной части оборудования машинного зала АЭС «Руппур» с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Предприятия дивизиона изготавливают реакторы, парогенераторы, насосное и теплообменное оборудование.