В Петербурге заложили новый атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220

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Балтийский судостроительный завод провел закладку очередного атомного ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я), уже пятого в серии и четвертого серийного. Судно, получившее название «Чукотка», будет строиться с учетом новых технических решений, опробованных в ходе испытаний на головном ледоколе серии — «Арктика».

Контракт на строительство двух новых серийных атомных ледоколов проекта 22220 был заключен между АО «Балтийский завод» и госкорпорацией «Росатом» в августе 2019 года. Стоимость контракта составила 100 млрд рублей. Всего по контракту с ФГУП «Атомфлот» Балтийский завод должен построить пять атомных ледоколов проекта: головной атомоход «Арктика», первый серийный «Сибирь», второй серийный «Урал», третий серийный «Якутия» и «Чукотка».

Открыл церемонию директор Балтийского завода Алексей Кадилов: «В новейшей истории Балтийского завода таких серий еще не было, целых пять судов одного проекта!». Алексей Кадилов поблагодарил коллектив предприятия, заказчика, государственную корпорацию Росатом, за оказанное доверие.

Генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев отметил: «Новая серия ледоколов — это торжество инженерной мысли. Это самые мощные и самые эффективные ледоколы, существующие сегодня на планете. И, конечно, предмет нашей гордости — это постоянное увеличение доли российских комплектующих. Уверен, что впереди нас ждут новые инновационные решения».

Процедура освящения будущего строительства была проведена настоятелем Николо-Богоявленского Морского Собора Протоиереем Богданом Сойко.

Акт о закладке подписали руководители ФГУП «Атомфлот», филиала ФАУ «Российский морской регистр судоходства» и АО «Балтийский завод»

Планируется, что заложенный в мае третий серийный ледокол «Якутия» будет сдан заказчику в 2024 году, а «Чукотка» — в 2026. В настоящее время головной ледокол серии «Арктика» передан заказчику и уже работает на Севере. Заложенный в 2015 году первый серийный ледокол «Сибирь» должен быть передан заказчику в 2021 году, второй серийный «Урал», заложенный в 2016 году — в 2022. Оба достраиваются на плаву.

Главная энергетическая установка ледоколов включает в себя два реактора «Ритм-200» тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное ее преимущество перед другими аналогичными установками заключается в компактности и экономичности, а также энергоэффективной интегральной компоновке.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода. Согласно проектным данным, новые ледоколы самые большие и мощные в мире.

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© sudostroenie.info

© sudostroenie.info

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© sudostroenie.info

© sudostroenie.info

© sudostroenie.info

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