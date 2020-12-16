Добавить статью
Лого Сделано у нас
Модернизация

На заводе «Воронежсинтезкаучук» запущено новое газоочистное оборудование

 © govvrn.ru

16 декабря на предприятии Сибур «Воронежсинтезкаучук» состоялось торжественное открытие новой установки по очистке выбросов. Бюджет проекта составил более 700 млн рублей.

Новая установка повысит энергоэффективность и экологичность предприятия.

Высокотехнологичное оборудование очищает выбросы загрязняющих веществ от производства каучуков. Благодаря современным технологиям дожига возможные загрязняющие вещества полностью исключаются из состава отводимых воздушных масс, а образовавшийся при этом пар направляется на производственные нужды предприятия. При этом достигаются сразу два эффекта — повышение энергоэффективности и экологичности предприятия. Новая установка снизит нагрузку с действующего оборудования по очистке воздуха, повысив экологическую безопасность, и при этом обеспечит предприятие собственным паром, который ранее приобретался у внешних источников.

 © govvrn.ru

— Данная установка позволит сократить выбросы загрязняющих веществ и решить важный для экономики предприятия вопрос — попутного получения пара, который будет использован в дальнейшей работе «Воронежсинтезкаучук». Это тот самый баланс, когда инвестиции компании позволяют получать и экономический эффект, и благоприятно влиять на окружающую среду. СИБУР и «Воронежсинтезкаучук», в частности, активно занимаются вопросами экологии. Данный проект послужит хорошим примером для всех производителей, которые работают на территории Воронежской области.
Источник: https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/6821861

Сибур, экология
  • Нет аватара srustemr
    16.12.2020:55:44

    «по очистке отработанного воздуха с последующим использованием в качестве пара» — очень интересно! Это как понимать?

    #1218853
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      16.12.2021:34:42

      Вообще непонятно о чём речь? О воздухе рабочей зоны? О сокращении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух?

      И из чего пар получается? Наверное с немецкого переводили сами немцы    

      Отредактировано: Сергей Котенко~21:41 16.12.20
      #1218856
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    16.12.2021:41:31

    Попытался перевести на русский язык. Но как получается пар, всё же непонятно.

    #1218859
    • Герман Мальцев Герман Мальцев
      16.12.2023:26:15

      Читать нужно уметь. Применили Дожиг. То есть нагревают нечто чтобы оно распалось на безопасные составляющие. А так как есть некое нагревание то можно этим теплом еще и пар делать.

      #1218865
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,