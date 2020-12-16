На заводе «Воронежсинтезкаучук» запущено новое газоочистное оборудование
16 декабря на предприятии Сибур «Воронежсинтезкаучук» состоялось торжественное открытие новой установки по очистке выбросов. Бюджет проекта составил более 700 млн рублей.
Новая установка повысит энергоэффективность и экологичность предприятия.
Высокотехнологичное оборудование очищает выбросы загрязняющих веществ от производства каучуков. Благодаря современным технологиям дожига возможные загрязняющие вещества полностью исключаются из состава отводимых воздушных масс, а образовавшийся при этом пар направляется на производственные нужды предприятия. При этом достигаются сразу два эффекта — повышение энергоэффективности и экологичности предприятия. Новая установка снизит нагрузку с действующего оборудования по очистке воздуха, повысив экологическую безопасность, и при этом обеспечит предприятие собственным паром, который ранее приобретался у внешних источников.
— Данная установка позволит сократить выбросы загрязняющих веществ и решить важный для экономики предприятия вопрос — попутного получения пара, который будет использован в дальнейшей работе «Воронежсинтезкаучук». Это тот самый баланс, когда инвестиции компании позволяют получать и экономический эффект, и благоприятно влиять на окружающую среду. СИБУР и «Воронежсинтезкаучук», в частности, активно занимаются вопросами экологии. Данный проект послужит хорошим примером для всех производителей, которые работают на территории Воронежской области.
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