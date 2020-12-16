На заводе «Воронежсинтезкаучук» запущено новое газоочистное оборудование

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16 декабря на предприятии Сибур «Воронежсинтезкаучук» состоялось торжественное открытие новой установки по очистке выбросов. Бюджет проекта составил более 700 млн рублей.

Новая установка повысит энергоэффективность и экологичность предприятия.

Высокотехнологичное оборудование очищает выбросы загрязняющих веществ от производства каучуков. Благодаря современным технологиям дожига возможные загрязняющие вещества полностью исключаются из состава отводимых воздушных масс, а образовавшийся при этом пар направляется на производственные нужды предприятия. При этом достигаются сразу два эффекта — повышение энергоэффективности и экологичности предприятия. Новая установка снизит нагрузку с действующего оборудования по очистке воздуха, повысив экологическую безопасность, и при этом обеспечит предприятие собственным паром, который ранее приобретался у внешних источников.

© govvrn.ru

— Данная установка позволит сократить выбросы загрязняющих веществ и решить важный для экономики предприятия вопрос — попутного получения пара, который будет использован в дальнейшей работе «Воронежсинтезкаучук». Это тот самый баланс, когда инвестиции компании позволяют получать и экономический эффект, и благоприятно влиять на окружающую среду. СИБУР и «Воронежсинтезкаучук», в частности, активно занимаются вопросами экологии. Данный проект послужит хорошим примером для всех производителей, которые работают на территории Воронежской области.